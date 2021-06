Beni culturali: Mic, selezionati vincitori 'Borghi in Festival' per rigenerazione territori** (3)

05 giugno 2021 a

(Adnkronos) - I progetti vincitori prevedono la realizzazione di un fitto programma di eventi culturali, concerti e spettacoli teatrali, performance e reading, laboratori e workshop; sono coinvolte anche le attività produttive, che promuovono l'artigianato artistico locale e l'eccellenza del “saper fare”; sono organizzati percorsi alla scoperta dei territori, tavole rotonde e residenze per artisti; focus sui temi dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione territoriale, anche post-sisma, e recupero di spazi in disuso da restituire alla collettività; particolare attenzione è dato allo scambio di buone pratiche, all'utilizzo di elementi di innovazione tecnologica e alla nascita di percorsi di formazione destinati ai giovani abitanti dei borghi.

I progetti selezionati sono stati presentati dai seguenti Comuni capofila: Comunanza, provincia di Ascoli Piceno (Marche). 'Pupun f.f. festival - filere futuro festival del Piceno'; Prizzi, provincia di Palermo (Sicilia) 'Sicani creative festival'; Orani, provincia di Nuoro (Sardegna) 'Abitare connessioni'; Stregna, provincia di Udine (Friuli Venezia-Giulia) 'Ikarus - integrazione, cultura, ambiente, rurale, sostenibile'; Valloriate, provincia di Cuneo (Piemonte) 'Nuove visioni per nuovi mondi'; Mulazzo, provincia di Massa e Carrara (Toscana) 'Lunigiana land art'; Revine Lago, provincia di Treviso (Veneto) 'Sssch festival'; Roghudi, provincia di Reggio Calabria (Calabria) 'Arcadia - progetto per la valorizzazione dell'area grecanica'. Per maggiori informazioni: https://borghinfestival.beniculturali.it/