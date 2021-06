05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Incontrare Salvini sulla giustizia? Io incontro tutti, ma vedo che Salvini ha un'altra agenda su questo punto, pensa che il referendum sia meglio... la mia impressione è che lo fa perchè non vuole affrontare questo tema oggi, non vuole fare la riforma con noi e con il referendum butta la palla in calcio d'angolo. Noi siamo per farla subito". Così Enrico Letta a Rainews24.