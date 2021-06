05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La dote ai 18enni è un simbolo, un modo per dire ai ragazzi -che si sono sacrificati per salvare gli anziani- che il paese tutto neè consapavole e li vuole risarcire e dare un'opportunità per diventare indipendenti o con una attività professionale o con lo studio". Così Enrico Letta a Rainews24.