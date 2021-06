Calcio: Ancelotti, 'torno a casa mia, voglio portare il Real più in alto possibile'

05 giugno 2021 a

Madrid, 5 giu. - (Adnkronos) - "Sono molto contento di tornare qui, un posto in cui ho ricordo fantastici e in cui sono riuscito ad avere successo. Torno a casa mia, ho voglia di far bene, ci metterò tutta l'energia possibile per portare il Real più in alto possibile". Così Carlo Ancelotti nel corso di un'intervista ai canali ufficiali del Real Madrid. "Devo dire grazie all'Everton, mi sono trovato molto bene lì, in un ambiente positivo. Torno al Real Madrid con più esperienza, conosco bene la rosa e alcuni calciatori li ho avuti già in passato. Faremo bene", assicura il tecnico emiliano.