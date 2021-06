05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Good news. Finally on the right pack! #G7Summit2. Lo scrive Enrico Letta su twitter commentando l'accordo in Ue sulla tassazione comune sulle multinazionali. "Buone notizie -scrive Letta- finalmente sulla strada giusta".