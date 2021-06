Motomondiale: Gp Catalogna, Quartararo in pole e Morbidelli 5°**

05 giugno 2021 a

a

a

Barcellona, 5 giu. - (Adnkronos) - Fabio Quartararo conquista la pole position del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha ufficiale, gira in 1'38"853 precedendo le Ducati dell'australiano Jack Miller (1'38"890) e del francese Johann Zarco (1'39"049) che partiranno con lui in prima fila. Quarto il portoghese della Ktm Miguel Oliveira (1'39"099) che si lascia alle spalle Franco Morbidelli (1'39"109) con la Yamaha Petronas. Nono tempo per Francesco Bagnaia (Ducati) e undicesimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas).