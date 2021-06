Razzismo: Napoli, 'morte Seid dimostra deriva inciviltà'

05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Seid Visin, giovane italiano di origine etiope, adottato ancora bambino da una coppia di genitori di Nocera Inferiore, si è tolto la vita perché non reggeva più gli sguardi schifati o di denigrazione dei suoi connazionali. Diciamolo: non tutti abbiamo oggi il diritto di piangerlo. Molti di noi politici hanno invece il dovere di interrogarsi sulla deriva di inciviltà e di cialtroneria che ha colpito un popolo un tempo conosciuto come 'brava gente'". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di 'Coraggio Italia'.

"La politica -aggiunge- porta responsabilità enormi per la morte di Seid. Trovo qualche silenzio più apprezzabile di ipocrite condoglianze".