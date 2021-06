Carabinieri: Lodi, in un anno oltre 4mila reati perseguiti, 236 denunce per norme anti Covid (2)

05 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Complessivamente sono stati svolti 12.417 servizi di prevenzione sul territorio e sono stati perseguiti 4.415 reati, pari all'86% dei reati denunciati nella provincia di Lodi; sono state tratte in arresto complessivamente 124 persone e 1264 deferite in stato di libertà per vari reati.

Nella lotta al contrasto dello spaccio di stupefacenti sono state tratte in arresto 22 persone e denunciate 34 in stato di libertà; nel settore si segnala il sequestro di 35 chilogrammi di cocaina effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Lodi, in Sant'Angelo Lodigiano, il 4 febbraio 2021, con l'arresto di un minorenne; il sequestro di due piantagioni di marijuana rinvenute in due diverse attività dei carabinieri della compagnia di Lodi, in Sant'Angelo Lodigiano, anch'esse nel mese di febbraio 2021.

Nel campo della prevenzione ai reati contro il patrimonio si segnala l'arresto, avvenuto il 9.09.2020 ad opera della compagnia di Lodi, di un rapinatore seriale di farmacie che nel mese di febbraio 2020 tra Lodi e comuni limitrofi aveva rapinato tre farmacie; l'arresto di tre soggetti, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dal nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi poiché risultati autori del tentato omicidio del 29 maggio 2019 in Tavazzano con Villavesco nonché autore di due rapine una perpetrata il 27 aprile 2019 ai danni dell'ufficio postale di Cornegliano Laudense ed un'altra perpetrata il 21 maggio 2019 in Turano Lodigiano ai danni di una persona incaricata di prelevare gli incassi dalle slot machine dei locali pubblici.