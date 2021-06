F1: Leclerc, 'pensavo di aver fatto un giro schifoso'

05 giugno 2021 a

a

a

Baku, 5 giu. - (Adnkronos) - “Pensavo che fosse un giro schifoso. Ho fatto degli errori ma ho avuto una grande scia da parte di Lewis nell'ultimo settore che mi ha aiutato un po'". Charles Leclerc commenta così la sorprendente pole position nel Gp di Baku.

"Nel complesso pensavo che sarei stato lì ma non mi aspettavo che fossimo così competitivi -aggiunge il monegasco della Ferrari-. Prima della bandiera rossa stavo migliorando ancora, ma va bene così. Un'altra pole, sono contento, è una bellissima sensazione. Peccato ci sia di nuovo una bandiera rossa di mezzo, la prossimo spero di farla in una situazione normale. Gara? Macchina ha dato buone sensazioni, ma Mercedes e Red Bull hanno qualcosa di più rispetto a noi. Sarà difficile, qui non è Monaco e si può superare. Spero di tenere la prima posizione, ma sarà difficile”.