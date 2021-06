Milano: Comune partecipa a bando contro tratta esseri umani

05 giugno 2021 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Il Comune di Milano partecipa all'avviso pubblico nazionale del dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di ente proponente per un progetto contro la tratta di esseri umani. La proposta ha il titolo 'Derive e approdi 2021: aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese' e articola le aree di intervento che, insieme ad enti partner e fornitori di servizi, verranno affrontate: emersione del fenomeno, attraverso Unità mobili e sportelli; prima assistenza, attraverso l'accoglienza residenziale in strutture dedicate e la presa in carico socio-assistenziale; seconda accoglienza, che prevede percorsi di formazione, integrazione sociale, tirocini e inserimenti lavorativi; attività di coordinamento, monitoraggio e di assistenza legale.

Il progetto che verrà presentato, valido per 15 mesi a partire dal prossimo luglio, avrà un valore complessivo di 2,3 milioni di euro, cui il Comune partecipa con circa 415mila euro.

“Il progetto - spiega l'assessore comunale alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - rinnova e rafforza la volontà dell'amministrazione di intervenire su questa nuova forma di schiavitù e di violenza. La sottoscrizione del Protocollo dice che è necessario procedere insieme, sistematizzare le informazioni, coordinare tra loro i diversi interventi e in particolare sostenere percorsi formativi che ci permettano di unire le forze a partire dai linguaggi, dalle metodologie, dalle diverse competenze che le molte realtà pubbliche e del privato sociale, nel loro differente ruolo, sono oggi capaci di mettere a servizio”.