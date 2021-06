Lecco: spaccio di droga nei boschi, un arresto

05 giugno 2021 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia in provincia di Lecco per possesso e spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno effettuato un controllo nella zona boschiva di Cibrone di Nibionno, noto come luogo di spaccio. Le persone presenti sono riuscite a fuggire, ma il 35enne, cittadino marocchino, è stato fermato e addosso gli sono stati trovati 29 grammi di eroina, 64 grammi di cocaina, 27 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il Tribunale di Lecco ha convalidato l'arresto e nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del giudizio.