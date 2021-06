05 giugno 2021 a

a

a

Milano, 5 giu.(Adnkronos) - Sono 436, in Lombardia, i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 417 di ieri. Secondo dati della protezione civile, i pazienti dimessi/guariti sono 642. Dieci le persone decedute. Ieri ne erano state registrate sei. Il totale dei morti in regione sale così a 33.653.