G7: M5S, 'primo passo importante e segnale a colossi web'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Ci stiamo battendo da anni per introdurre una fiscalità più equa nell'Unione europea contrastando sia la concorrenza sleale che i paradisi fiscali, per questo riteniamo importante l'intesa di massima che si è raggiunta durante il G7 di Londra dove si sarebbe trovato un accordo sulla tassa globale ai colossi del digitale al 15%. Come Movimento 5 Stelle auspicavamo una tassazione minima del 21% ma lo riteniamo comunque un primo passo importante e che, soprattutto, va nella giusta direzione". Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle, componenti della commissione Politiche Ue.

"Si dà un segnale -aggiungono- alle multinazionali e ai colossi del web: basta evasione delle tasse, basta arricchirsi sulle spalle dei nostri cittadini e delle nostre imprese”.