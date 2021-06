05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "È il momento di stringerci attorno a Giuseppe Conte e completare il percorso per la sua leadership. Coesione e partecipazione sono elementi fondamentali per il Movimento. Solo così possiamo continuare a lavorare per il bene del Paese". Lo scrive su Twitter Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.