Centrodestra: Giacomoni, 'rapporto più stretto tra alleati può solo far bene'

06 giugno 2021 a

a

a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Un rapporto più stretto fra alleati può solo far bene al centrodestra, porterebbe di certo a un maggiore coordinamento in termini di azione parlamentare e una maggiore sinergia programmatica, gioverebbe a tutti e soprattutto gioverebbe al Paese. Questo non significa affatto una cessione di sovranità”. Forza Italia continuerà “a essere il punto di riferimento di un popolo, con i nostri valori liberali, garantisti, cristiani, europeisti”. Così, intervistato dal ‘Corriere della Sera', il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.