Basket: playoff Nba, Brooklyn batte Milwaukee in gara 1 ma Harden va ko

06 giugno 2021 a

a

a

New York, 6 giu. - (Adnkronos) - I Brooklyn Nets battono in casa per 115-107 i Milwaukee Bucks in gara 1 della semifinale della Eastern Conference ma perdono James Harden per uno stiramento al bicipite femorale destro che già aveva tenuto a lungo ai box il "Barba" durante la stagione. Una notizia, quest'utima, che rischia di rovinare l'impresa di aver inflitto a Giannis Antetokounmpo e compagni la prima sconfitta dei loro playoff, grazie alle prestazioni delle due superstar rimaste in campo (29 punti e 10 rimbalzi per Kevin Durant, 25 punti per Kyrie Irving) ma anche grazie al passo avanti fatto dagli altri pezzi importanti del roster di coach Steve Nash, in particolare un Blake Griffin in doppia doppia con 18 punti e 14 assist e un Joe Harris da 19 con 7/11 al tiro e 5 triple a segno.

Ai Bucks non basta una super prestazione di Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti e 11 rimbalzi con un ottimo 16/24 al tiro. A mancare più di tutto sono i punti di Khris Middleton, che incappa in una brutta serata di tiro (solo 6/23 dal campo e 13 punti per lui, senza canestri da tre su cinque tentativi) ma non molto meglio, a livello di percentuali, fa anche Jrue Holiday, che chiude con 17 punti ma solo 7/19 al tiro. Più solida la prestazione di Brook Lopez, autore di un ottimo 8/11 dal campo, con P.J. Tucker in quintetto al posto dell'infortunato Donte DiVincenzo, per cui i playoff sono già finiti. Nella rotazione dalla panchina coach Budenholzer aggiunge Jeff Teague (14 minuti ma solo due punti) ai soliti Portis, Connaughton e Forbes ma le percentuali dei Bucks non sono un granché dal campo (sotto il 45%) e ancora peggio da tre punti, con un pessimo 6/30 che condanna la squadra del Wisconsin.