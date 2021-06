Calcio: a Foggia mosaico di 200 metri quadri dedicato a Paolo Rossi

06 giugno 2021 a

a

a

Foggia, 6 giu. - (Adnkronos) - Foggia ricorda Paolo Rossi, indimenticato eroe del mundial 1982, scomparso lo scorso dicembre, con un mosaico di 200 metri quadrati che raffigura 'Pablito' con le braccia rivolte al cielo in segno di esultanza, sulla facciata di un edificio popolare nel centro della città. "A Foggia un'iniziativa bellissima, per ricordare te che sei stato già il simbolo indiscusso di un'Italia che voleva uscire dalla crisi -ha scritto Federica Cappelletti, la moglie di Rossi, su Instagram-. Un mosaico di 200 metri quadrati, incredibile lavoro di precisione e professionalità! E adesso che l'Italia ha bisogno di uscire da un'altra crisi torni a riempire i cuori e a regalare i tuoi meravigliosi sorrisi. Con le braccia aperte e in alto verso il cielo. In segno di vittoria. Restaci accanto Amore mio. Abbiamo più che mai bisogno di te e del tuo ottimismo!".