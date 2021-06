06 giugno 2021 a

a

a

Barcellona, 6 giu. - (Adnkronos) - Omaggio a Jason Dupasquier da parte dei tre piloti sul podio della classe Moto3 nel Gp di Catalogna. Sergio Garcia, il vincitore, Jeremy Alcoba e Deniz Onci hanno indossato una maglietta con l'immagone del 19enne svizzero morto una settimana fa in seguito a un incidente nelle prove ufficiali del Gp d'Italia al Mugello. I piloti non hanno nemmeno stappato lo champagne in segno di rispetto.