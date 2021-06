Motomondiale: Gp Catalogna, cadute senza conseguenze per Rossi e Marquez

06 giugno 2021 a

Barcellona, 6 giu. - (Adnkronos) - Si chiude con una scivolata, senza conseguenze fisiche, a 8 giri dalla conclusione il Gp di Catalogna di Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha Petronas si trovava al 13° posto. Terminata anzitempo anche la gara dello spagnolo della Honda Marc Marquez caduto, anche lui senza problemi di natura fisica, nella prima parte della corsa quando era sesto. Per la prima volta in carriera Marquez è caduto in tre Gp di fila.