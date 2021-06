Centrodestra: Rotondi, 'nessuna lista unitaria ma insieme per altri 25 anni'

06 giugno 2021 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Berlusconi non è solo il presidente di Forza Italia, ma anche della mia Dc che sta evolvendo -d'intesa con lui- in qualcosa di nuovo. Ho sentito il presidente anche ieri e non mi ha chiesto affatto di entrare nella Lega. Il rapporto di Fi con la Dc è solido e la sintonia sul futuro del centrodestra è totale. Non è alle viste una lista unica di Fi e Lega, semmai un progetto unitario che includa tutti, a cominciare da ‘Fratelli d'Italia', guidata da una personalità brillante e proveniente dalla storia unitaria del Pdl e del Governo Berlusconi. Siamo assieme da 25 anni e andremo avanti ancora per altri 25 anni almeno". Così Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.