Covid: a Milano bar aperto oltre orario consentito, chiuso per 30 giorni

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Controlli della polizia a Milano per verificare il rispetto della normativa anti-Covid. Gli agenti sono intervenuti in un bar di viale Monte Ceneri, rimasto aperto oltre l'orario di chiusura e con la musica ad alto volume. Le 12 persone all'interno sono state identificate e il proprietario, un cittadino egiziano di 30 anni, è stato multato. Per il locale è stata disposta la chiusura per 30 giorni, dopo che lo scorso 21 maggio era stato chiuso per 5 giorni sempre perché aperto oltre l'orario consentito.

La polizia è intervenuta poi intorno alla 2 di notte in un appartamento in via Senofonte, in zona Sempione, dove era in corso una festa privata dopo una segnalazione per musica ad alto volume e schiamazzi. All'interno dell'abitazione gli agenti hanno trovato otto ragazzi, tutti sui vent'anni, di cui sei cittadini italiani e due stranieri. Tutti sono stati identificati e saranno sanzionati per violazione delle normative anti-Covid.