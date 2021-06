Milano: Comune lancia nuovo bando per car sharing

06 giugno 2021 a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Il Comune di Milano punta a raccogliere proposte da parte di nuovi operatori di car sharing in sistema ‘station based'. La giunta ha approvato le linee di indirizzo del nuovo bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane e che, in linea con il precedente, consentirà di raccogliere manifestazioni d'interesse per lo svolgimento del servizio di sharing a stallo fisso a Milano e nella Città metropolitana. Il sistema ‘station based' è basato sulla presenza di stazioni in cui il noleggio viene avviato e concluso grazie al posizionamento delle auto in stalli predefiniti. Il bando del Comune prevede di mettere a disposizione degli operatori interessati appositi stalli su suolo pubblico, che saranno assegnati in concessione onerosa a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il bando prevederà inoltre che i veicoli delle flotte ‘station based' siano elettrici plug-in o range extended, ibridi, alimentati a metano (anche bimodali), a Gpl (anche bimodali), a benzina, rispettando lo standard di inquinamento più performante al momento dell'immissione in servizio. Il parco veicoli dovrà avere le caratteristiche richieste per la circolazione senza deroghe in Area B e Area C. Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 con una flotta minima di 100 veicoli, con 153 stalli a disposizione distribuiti su 100 località.