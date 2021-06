Arte: la magnificenza dei Medici conquista New York con una grande mostra dal 26 giugno (3)

06 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Attraverso un eccezionale gruppo di ritratti, la grande mostra del Metropolitan Museum of Art di New York introdurrà i visitatori ai vari modi nuovi e complessi con cui gli artisti hanno ritratto l'élite della Firenze medicea, rappresentando le ambizioni politiche e culturali dei protagonisti e trasmettendo "il senso mutevole di ciò che significava essere un fiorentino in questo momento decisivo nella storia della città", ha sottolineato la curatrice Keith Christiansen.

La mostra presenterà oltre 90 opere con un'ampia gamma di prestiti, tra dipinti, busti scultorei, medaglie e pietre preziose intagliate, disegni, incisioni, manoscritti e armature.