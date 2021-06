F1: Gp Baku, Verstappen ko e Perez vince davanti a Vettel, Leclerc 4°

06 giugno 2021 a

Baku, 6 giu. - (Adnkronos) - Sergio Perez trionfa nel Gp dell'Azerbaijan a Baku. A servire su un piatto d'argento la vittoria al messicano della Red Bull è l'incidente che coinvolge a 5 giri dalla fine il suo compagno di squadra, l'olandese Max Verstappen, sin lì leader incontrastato, al quale scoppia la gomma posteriore sinistra, perde il controllo della vettura e finisce la sua gara contro il muro.

Dopo l'ingresso della safety car il Gp si ferma con la bandiera rossa per oltre mezz'ora per concludersi con i due giri finali con una partenza da fermi. Alla ripartenza errore dell'inglese Lewis Hamilton, ripartito secondo, che va lungo alla prima curva e riparte ultimo. Il messicano della Red Bull si impone davanti al tedesco dell'Aston Martin Sebastian Vettel e al francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly. Quarto posto per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, scattato dalla pole position, che precede il britannico della McLaren Lando Norris e lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso e il giapponese dell'Alpha Tauri, Yuki Tsunoda.