Boxe: Irma Testa si qualifica per i Giochi nei 57 kg

06 giugno 2021 a

a

a

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - Irma Testa vola a Tokyo 2020. La boxeuse campana, impegnata a Parigi nel Torneo di Qualificazione dei Giochi giapponesi, domina il match, valido come quarto di finale della categoria 57 kg, con la croata Cacic e stacca il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, la seconda personale dopo l'esperienza vissuta a Rio 2016.

Per il pugilato azzurro si tratta del terzo pass olimpico dopo quelli ottenuti ieri da Giordana Sorrentino (51 kg) e Angela Carini (69 kg). Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 304 (156 uomini, 148 donne) in 29 discipline differenti con 73 pass individuali.