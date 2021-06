Covid: Abrignani (Cts), 'introdurre obbligo vaccinale'

06 giugno 2021 a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - "Nel Cts non se ne è mai discusso, ma secondo me andrebbe messo l'obbligo vaccinale" contro il coronavirus. "Non è più un problema di libertà individuale ma di sanità pubblica. E questa pandemia ha cambiato il mondo. Questi 16 mesi sono stati un terremoto, un cambio epocale di cui si parlerà nei libri di storia". Lo ha detto Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Se non si prevede l'obbligatorietà vaccinale in una pandemia con 126mila morti in Italia e che continua a sviluppare varianti, quando dobbiamo metterlo? L'obbligo c'è già su altri vaccini", ha aggiunto.