Milano: De Corato (Fdi), 'controlli più severi in Colonne San Lorenzo'

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - “Le Colonne di san Lorenzo continuano ad essere una zona franca: ieri notte l'ennesimo episodio con un ragazzo accoltellato e scene incredibili di guerriglia con giovani che si lanciano bottiglie addosso. Dopo i pitbull aizzati contro i carabinieri, si va avanti come se nulla fosse verso un'escalation di violenza incontrollata. Dov'è il Comune? Che cosa aspetta Sala a firmare un'ordinanza che vieti di consumare e portare le bottiglie fuori dai bar?". Lo afferma il consigliere di Fdi del Comune di Milano, Riccardo De Corato. "Quando il centrodestra governava Milano lo avevamo vietato e per far rispettare l'ordinanza avevamo organizzato rigidi controlli della polizia locale. Oggi invece tutto è concesso. Chiudono i bar e i locali se non vengono osservate le prescrizioni anti Covid, ma si concede a questi balordi di fare guerriglia ogni notte alle Colonne, a due passi dal Duomo”, aggiunge.