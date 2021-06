Innophys lancia "MUSCLE SUIT Every" in Italia

07 giugno 2021 a

- TOKYO, 7 giugno 2021 /PRNewswire/ --

- Accelerazione delle vendite nei Paesi membri dell'UE -

Innophys Co., Ltd. (di seguito "Innophys") ha lanciato in Italia il 3 giugno scorso, nell'ambito dei suoi sforzi per promuovere la vendita del prodotto all'estero, in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea (UE), la tuta robotica di supporto al lavoro "MUSCLE SUIT Every" .

- Innophys collabora con l'agente locale per il marketing di MUSCLE SUIT Every in ItaliaL'Italia è il terzo Paese membro dell'UE in cui l'azienda ha iniziato a commercializzare il prodotto dopo la Francia e la Spagna, dove ha stipulato contratti con partner di distribuzione locali dopo che la tuta robotica ha ottenuto la certificazione CE nel dicembre 2020.

La società con sede a Tokyo ha inoltre collaborato con un partner di distribuzione locale per commercializzare MUSCLE SUIT Every in Italia, dato che esiste una forte domanda locale di tute robotiche da parte dell'industria.

Innophys intende accelerare la vendita di MUSCLE SUIT Every in tutti i Paesi dell'UE, ed è attualmente alla ricerca di agenti di vendita nella regione, in particolare in Germania e in Polonia.

Informazioni su MUSCLE SUIT Every

MUSCLE SUIT Every è una muta robotica di supporto al lavoro che riduce il carico sulla schiena dell' utente quando quest'ultimo svolge lavori faticosi, che ad esempio richiedono di mantenere una posizione semi-accovacciata e di sollevare oggetti pesanti o persone. L'esoscheletro, che pesa solo 3,8 kg, fornisce fino a 25,5 kgf di forza assistiva all'utente. Il dispositivo può essere utilizzato in vari luoghi di lavoro, tra cui produzione, agricoltura, assistenza infermieristica, logistica ed edilizia, poiché il suo muscolo artificiale sfrutta l'aria compressa per fornire forza assistiva senza fare affidamento sull'energia elettrica. Alla fine di aprile 2021, il numero di prodotti della serie MUSCLE SUIT venduti aveva superato le 20.000 unità in tutto il mondo.