Storici: è morto Hubert Heyries, studioso della storia militare italiana** (2)

(Adnkronos) - Hubert Heyriès come professore di Storia contemporanea all'Università PaulValéry di Montpellier 3 ha sempre lavorato sulla storia delle mentalità militari comparate Francia-Italia nei secoli secoli XIX e XX. Ha pubblicato, tra gli altri volumi, "Les militaires savoyards et niçois entre deux patries. 1848-1871" (2001); "Garibaldi, le mythe de la révolution romantique, Toulouse" (2002); "Les garibaldiens de 14, splendeurs et misères des chemises rouges en France de la Grande Guerre à la Seconde Guerre mondiale" (2005); "Garibaldi, héros d'une Europe en quete d'identité" (2007; "Les travailleurs militaires italiens en France pendant la Grande Guerre. 'Héros de la pelle et de la truelle au service de la victoire'" (2014). In italiano è apparso anche "La guerra franco-prussiana" (Grandangolo, 2016).