Roma: sito suicidi oscurato, indagini proseguono per identificare gestori e moderatori

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Proseguono le indagini che hanno portato all'oscuramento di un sito internet che dava consigli a ragazzi, anche italiani, su come suicidarsi. In particolare, la Polizia Postale, insieme con la polizia giudiziaria della Polizia di Stato in servizio presso la Procura di Roma, sta portando avanti accertamenti per verificare l'identità di gestori o moderatori della community, probabilmente residenti in Europa, che si offrivano per aiutare i giovani a togliersi la vita. Ulteriori analisi sono in corso anche sui contenuti delle chat.