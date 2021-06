M5S: Di Battista in America Latina per 2 mesi per il Fatto quotidiano**

07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Partirà stasera e rientrerà tra due mesi, stavolta senza famiglia al seguito. Alessandro Di Battista sarà otto settimane circa in America Latina per realizzare dei reportage per il Fatto quotidiano, focus sui movimenti sociali locali. Nel 2018 era partito con la compagna Sahra e il primogenito Andrea per il Sud America, 7 mesi in viaggio. Ora la famiglia si è allargata, un anno fa è nato anche il piccolo Filippo ma Di Battista partirà solo, per far rientro a Roma i primi di agosto.