Spazio: Blue Origin, per viaggio 20/7 già 6.000 candidati, asta già salita a 2,8 mln dollari

07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - L'asta per partecipare al viaggio organizzato dalla società spaziale Blue Origin programmato per il prossimo 20 luglio già a 2,8 milioni di dollari. Attualmente, riferisce la società fondata da Jeff Bezos, ci sono già quasi 6.000 candidati che hanno presentato un'offerta per un posto nella navicella New Shepard. Ora che il fondatore di Amazon ha annunciato che parteciperà insieme al fratello a volo probabilmente l'asta rischia di salire ancora.