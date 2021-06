07 giugno 2021 a

a

a

Milano, 7 giu. - (Adnkronos) - State lavorando anche per il rinnovo di Vlahovic? "Certo". Così il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima dell'Assemblea della Lega di Serie A. Il dirigente viola ha anche parlato dei primi giorni del nuovo allenatore Rino Gattuso. "Sono giorni bellissimi, di programmazione per la squadra. Stiamo lavorando per costruire il gruppo per il prossimo anno".