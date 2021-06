Mafia: trattativa, Pg Palermo chiede conferma condanne, 'provata verità inconfessabile'**

07 giugno 2021 a

a

a

Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - "Conclusivamente può affermarsi che la celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l'esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché, come ha ricordato il Capo dello Stato nello corso delle commemorazioni dell'anniversario della strage di Capaci o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative". Così il sostituto procuratore generale di Palermo Sergio Barbiera ha concluso la requisitoria del processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia.