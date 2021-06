Cremona: pedina la ex e tenta di speronare l'auto del suo amico, arrestato 41enne

07 giugno 2021 a

Milano, 7 giu.(Adnkronos) - Da tempo perseguitava la ex fidanzata, molestandola e pedinandola di continuo, fino a quando ha tentato di prelevarla con la forza e portarla a casa sua. E' accaduto nel cremonese, dove i carabinieri della stazione di Castelverde, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Cremona, hanno arrestato un pregiudicato 41enne, originario della provincia di Salerno.

Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato e più volte denunciato, anche per i medesimi reati, nell'estate del 2016 aveva intrapreso una relazione sentimentale con una giovane che, fin dall'inizio, aveva subìto l'indole violenta e possessiva dell'uomo. In una occasione, al culmine di una lite, lui l'aveva addirittura colpita con un coltello, ferendola alla mano. A quel punto la giovane aveva deciso di porre fine al rapporto. Non rassegnandosi, però, l'uomo aveva cominciato a perseguitarla con continue telefonate, pedinamenti e controlli. Fino a quando, nel novembre 2016, appostatosi sotto l'abitazione della ragazza, l'ha vista salire nell'auto di un amico e ha deciso di seguire l'auto. Quindi ha tentato di speronarla e una volta giunti a destinazione, presso un'amica che abita in città, l'ha costretta a salire sulla sua macchina per portarla a casa sua. Soltanto le urla disperate della giovane lo hanno fatto desistere.

L'uomo è stato arrestato e condannato a 2 anni di reclusione, con le accuse di lesioni, minacce aggravate e atti persecutori.