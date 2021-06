Omofobia: Mirabelli, 'bene sì Bonetti a Ddl Zan, sconfiggiamo ostruzionismo destra'

07 giugno 2021 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della ministra Bonetti confermano la volontà, di cui non abbiamo mai dubitato, di Italia Viva di sostenere la legge Zan per approvarla al più presto". Lo dice Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia a palazzo Madama.

"Condividiamo anche la necessità di portare il provvedimento in aula lavorando per creare le condizioni perché sia approvato prima dell'estate -prosegue Mirabelli-. Finora dal centrodestra sono venuti solo ostruzionismo e manovre dilatorie, insieme all'esplicito obbiettivo di non portare il ddl al voto. Abbiamo già dato la disponibilità a sederci a discutere ma a condizione che non ci si chieda di stravolgere il testo approvato alla Camera e che si fissi il termine della discussione e la calendarizzazione in aula del ddl prima dell'estate".

"Se il centrodestra pensa, come sembra, semplicemente di impedire l'approvazione del ddl Zan le forze che lo sostengono non possono rinunciare al confronto in aula in cui ognuno si assumerà col voto le proprie responsabilità di fronte al Paese”, conclude Mirabelli.