Basket: Roma giocherà match casalinghi playoff A2 a Ferentino

07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - L'Atlante Eurobasket Roma giocherà le partite casalinghe fino al termine dei playoff al Palasport Ponte Grande di Ferentino. Lo rendo noto la società capitolina, che milita in A2, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"All'inizio della stagione -si legge nella nota-, la società di Via Dell'Arcadia aveva stretto l'accordo per la disputa delle partite casalinghe al Palazzo dello Sport; tuttavia, per l'impossibilità di accesso da parte del pubblico, era stata concessa dagli organi competenti la deroga per poter disputare le suddette gare in un impianto di capienza ridotta (nello specifico, per l'Atlante Eurobasket Roma si è trattato del PalAvenali). Con la recente possibilità di accesso per il pubblico la deroga è decaduta, costringendo quindi il club capitolino a trovare in pochissimo tempo una struttura che potesse ospitarne gli ultimi match stagionali, di semifinale e eventuale finale dei playoff, da almeno 2000 posti".

"La società che attualmente ha in gestione l'unico impianto idoneo nella città di Roma, appunto il Palazzo dello Sport, ha fornito un preventivo maggiore per singola partita rispetto a quanto richiesto a inizio stagione -prosegue il comunicato-. L'Atlante Eurobasket Roma, di comune accordo con i propri sponsor, ha perciò deciso di destinare tali importanti risorse al budget per la prossima stagione, dove il problema legato all'impianto di gioco si ripresenterà, necessitando di una soluzione per l'inizio della prossima annata sportiva. Il club si ritrova perciò costretto ad emigrare nuovamente dalla città di Roma. L'impianto individuato per la conclusione della stagione è il Palasport Ponte Grande di Ferentino, già nella stagione 2018/19 teatro delle gare interne della società, con un'ampia disponibilità ricevuta da parte dei gestori nonostante il pochissimo tempo a disposizione".