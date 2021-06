Golf: Chimenti, 'Ryder Cup avrà pubblico a livello del Maracanà'

07 giugno 2021 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La Ryder Cup da pronostico sarebbe stato possibile pensare di assegnarla all'Italia perché non aveva quasi i titoli per tradizione e altre cose per aspirare, e invece abbiamo dimostrato che poteva essere, io ci ho creduto in modo assoluto. Ospiteremo una gara che assumerà delle proporzioni straordinarie. Ho definito questa gara ospitata da un pubblico a livello del Maracanà che radunerà persone di tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento' sulla prossima Ryder Cup in Italia.

"I risultati del golf sono evidenti. Quest'anno, in pieno covid, abbiamo avuto, diversamente da altre situazioni in cui si assiste ad un decremento tesserati, un incremento del 14%, c'è una attenzione al golf clamorosa", ha aggiunto Chimenti.