Imprese: da Carige e Banco Bpm 5,3 mln finanziamento a ArteOlio

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Nuove linee di finanziamento a medio-lungo termine per 5,3 milioni di euro sono state deliberate da un pool di banche composto da Banca Carige e da Banco Bpm, in qualità di banca agente, a supporto della fase di accelerazione dello sviluppo della società agricola ArteOlio. "L'erogazione si inserisce in una più ampia operazione di finanziamento avviata lo scorso agosto con una prima linea di credito di 5,9 milioni di euro accordata da Banco Bpm", spiega una nota.

La società agricola è una pmi innovativa operativa a Grosseto da ottobre 2019 e controllata dalla holding di private equity milanese Verteq Capital, guidata da Ennio Valerio Boccardi. Con questa ulteriore operazione di finanziamento ArteOlio porta le risorse finanziarie complessive reperite negli ultimi 18 mesi a 10,5 milioni di euro di capitale e a 11,2 milioni di euro di finanziamenti bancari a medio-lungo termine, a supporto dello sviluppo di 500 ettari di terreni in Toscana per la produzione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva di prima qualità con le migliori tecniche innovative e sostenibili.

Per i profili legali dell'operazione di finanziamento Banca Carige e Banco Bpm sono stati assistiti dallo studio Greco Vitali Associati, mentre ArteOlio e i suoi soci sono stati assistiti dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.