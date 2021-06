Tennis: Roland Garros, Musetti si ritira al 5° set, Djokovic ai quarti

07 giugno 2021 a

Parigi, 7 giu. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti fa sognare per due set l'Italia tennistica prima di calare fisicamente e ritirarsi al 5° set contro Novak Djokovic uscendo agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il 19enne toscano, numero 76 del mondo, si arrende al 34enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sul punteggio di 6-7 (7-9), 6-7 (2-7), 6-1, 6-0, 4-0 dopo 3 ore e 28 minuti. Djokovic affronterà ai quarti di finale un altro azzurro Matteo Berrettini, numero 9 del mondo e del seeding.