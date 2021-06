Maltempo: Lega, 'Sala pulisca tombini Milano invece di colorare panchine'

07 giugno 2021 a

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - "Ancora una volta, nonostante l'allerta meteo, numerose vie di Milano si sono pericolosamente allagate, creando dei veri e propri laghi. Non è certo la prima volta, anzi, si può dire che certi disagi si susseguano ogni volta che capitano degli acquazzoni. Una cosa indegna per una città come Milano". Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, in merito alle conseguenze del maltempo che ha colpito Milano tra ieri e oggi.

“Sarebbe bene che l'amministrazione comunale – prosegue Bolognini –, invece di pensare solo a dipingere piste ciclabili e colorare piazze e panchine, aumentasse sensibilmente le manutenzioni ai tombini della città, per non infliggere ai milanesi disagi ampiamente evitabili”.