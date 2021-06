Boxe: Mondiali, Rebecca Nicoli quarta azzurra qualificata per Tokyo

07 giugno 2021 a

Parigi, 7 giu. - (Adnkronos) - Ancona una giornata di grandi emozioni al Grand Dome di Parigi dove è in corso di svolgimento il Torneo Europeo di qualificazione Olimpica. Rebecca Nicoli nella categoria 60 kg ha battuto nello spareggio di accesso per il passo olimpico la greca Nikoleta Pita con verdetto unanime (5-0). Rebecca è la quarta azzurra a qualificarsi per Tokyo 2020 nel pugilato.

Irma Testa, già sicura del pass olimpico, si è qualifica anche per la finalissima dei 57 kg. La campionessa campana ha superato in semifinale per 5-0 la rumena Nechita e domani sfiderà l'irlandese Walsh. Si sono aggiudicate due medaglie di bronzo, dopo aver sabato conquistato l'accesso ai Giochi, Giordana Sorrentino, sconfitta in semifinale 51 Kg dalla britannica Davison (5-0) e Angela Carini, battuta in semifinale nella categoria 69 kg, dalla tedesca Apetz (1-4). Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 313 (160 uomini, 153 donne) in 30 discipline differenti con 74 pass individuali.