Roma: Calenda, 'De Vito parlava di FI nel modo peggiore, servono persone nuove'

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Raggi ha perso il controllo della città, che sta vivendo emergenze di tutti i tipi. Il problema è di classe dirigente, erano impreparati per gestire, anche De Vito che ora va in Forza Italia, ne parlava nel modo peggiore possibile. L'unica cosa, che io farò, e andare a Roma con una lista civica che porti nei municipi persone nuove, altrimenti non si cambia nulla". Lo ha detto Carlo Calenda al Tg4.