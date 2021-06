Milarex supporta le strategie di crescita con Centric PLM™

08 giugno 2021 a

a

a

L'azienda internazionale e sostenibile di prodotti ittici sceglie Centric Software® per supportare la crescita, unificare i dati e ottimizzare i processi aziendali

CAMPBELL, California, 8 Giugno 2021 /PRNewswire/ -- Milarex, l'azienda internazionale e sostenibile di prodotti ittici, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata nel 2016 dal leggendario trasformatore di salmone, Jerzy Malek, Milarex è un'azienda di prodotti ittici internazionale, in rapida crescita, che commercializza e lavora una grande varietà di prodotti di salmone sicuri e sostenibili. Milarex è entrata in una nuova fase di crescita nel 2020, quando è stata acquisita dalla società di investimento scandinava, Summa Equity.

Milarex è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende al mondo per il salmone come prodotto a valore aggiunto, con gestione della qualità, conformità e sostenibilità quali principi guida del brand. Anders Wilhelmsen, Head of Sustainability and Marketing, parla della crescita di Milarex come fattore catalizzatore che ha spinto l'azienda a cercare una soluzione PLM.

"Stiamo evolvendo velocemente e abbiamo bisogno di sistemi più professionali per far fronte alle crescenti dimensioni della nostra azienda e porre le basi per una crescita ancora maggiore," afferma Wilhelmsen.

Pawel Ołubiec, Head of IT di Milarex, aggiunge: "Vogliamo unificare tutti i nostri dati al fine di rendere più agili sia le persone che i processi e Centric PLM sarà l'unica, fruibile fonte di verità per Milarex. Vogliamo che i nostri team si concentrino su attività a valore aggiunto, anziché star sempre a cercare dati, e di sicuro non vogliamo che informazioni errate o incomplete ci rallentino."

Milarex gestisce una fabbrica all'avanguardia in Polonia e ha filiali per vendita e distribuzione locale in tutto il mondo. La loro attività è complessa con molti clienti, fornitori, prodotti e mercati. Paulina Wąsik, Research & Development Manager, spiega perché ha scelto di collaborare con Centric Software.

"Centric ci ha fornito un'ottima panoramica della soluzione e del processo di implementazione, inclusi tutti i passaggi e le milestone", racconta Wąsik. "Avevamo considerato altri sistemi, ma questi o erano troppo complessi o non lo erano sufficientemente."

Continua descrivendo come Centric PLM supporterà le operazioni di Milarex.

"Centric PLM ci consentirà di gestire i progetti in modo efficiente e con una visione olistica; avere tutte le informazioni in un unico posto è realmente importante dal punto di vista della qualità e dell'audit. Centric ci permetterà di uniformare i dati dei diversi reparti, a partire dall'ideazione fino ad arrivare alla verifica. Ci doterà di un database con tutte le informazioni sui prodotti e noi saremo in grado di tracciare lo sviluppo del prodotto, i trial e le comunicazioni con fornitori e clienti, il che è di importanza cruciale dal punto di vista della qualità e della conformità."

"Vogliamo migliorare il processo di audit, ridurre le tempistiche di sviluppo dei prodotti e accorciare i tempi di raccolta dei dati", dichiara Wąsik. "Prevediamo, ad esempio, che con Centric PLM saranno sufficienti solo pochi minuti per cercare i dati sugli ingredienti, mentre ora lo stesso processo può richiedere ore, in quanto richiede l'apertura di più file."

"Siamo entusiasti di supportare Milarex lungo il suo percorso di crescita", commenta Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Siamo molto orgogliosi di collaborare con questa azienda di prodotti ittici, sicura e sostenibile, con standard di qualità così elevati."

Richiedi Una Demo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1527732/Milarex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg