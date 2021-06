Saman: Renzi, 'impressiona un certo silenzio, chi sta in Italia rispetta Costituzione'**

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Trovo impressionante un certo silenzio sulla vicenda di Saman. Leggo con le lacrime agli occhi la ricostruzione delle ultime ore della povera Saman, 18 anni, uccisa presumibilmente dallo zio perché voleva vivere all'occidentale". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Se le cose sono andate così, quell'uomo - anzi, quell'animale - va preso ovunque sia in Europa e assicurato senza sconti di pena alle patrie galere. Va preso, subito, ovunque sia. Lo Stato è più forte delle bestie e deve dimostrarlo".

"Non è una 'cultura diversa' quella che impone matrimoni combinati: chi sta in Italia rispetta la Costituzione italiana. Punto! L'Italia non ha potuto salvare la vita alla povera Saman. Adesso assicuri alla giustizia per sempre il suo killer e offra a tutte le ragazze che vogliono vivere qui la possibilità di farlo in libertà. Non esiste integrazione senza il rispetto della Costituzione italiana".