Governo: Renzi, 'insulti per avere Draghi al posto di Conte? Ne valeva la pena'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Il cambio di passo sui vaccini non ha solo conseguenze sanitarie, ma anche conseguenze economiche: il Pil italiano sarà rivisto al rialzo. E questo significa che siamo alle porte di un vero e proprio boom economico, se solo riusciremo a fare le scelte giuste, infondere fiducia, vivere di lavoro e non di sussidi. Valeva la pena prendersi tutti gli insulti che ci siamo presi per avere adesso Draghi al posto di Conte? Sì, ne valeva la pena". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.