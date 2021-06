Saman: Moretti, 'integrazione implica rispetto nostri valori'

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Chi vive in Italia ha un dovere oltre che un diritto ad integrarsi: deve rispettare regole e principi della nostra Costituzione e leggi del nostro Stato. La vicenda di Saman è inquietante e nessun alibi 'culturale, va dato a quello che in Italia chiamiamo in un solo modo: femminicidio e odiosa violenza contro le donne". Così in una nota l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Le ragazze devono sapere che possono sempre denunciare e che qualunque tipo di abuso va respinto. La libertà è un diritto che deve essere garantito a tutte le donne che vivono in Italia dove sono gravemente punite le pratiche dei matrimoni forzati ed ogni tipo di violenza , fisica, verbale o psicologica", conclude.