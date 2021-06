Arte: marmi Michelangelo tornano a splendere grazie a batteri che mangiano sporco**

08 giugno 2021 a

a

a

Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - Tornano a splendere, senza più macchie e segni di sporco secolare, i marmi della Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee di Firenze, capolavoro dell'architettura e della scultura che porta la firma di Michelangelo: dopo otto anni di lavoro si sono conclusi i restauri, un'impresa lunga e complessa, riuscita anche grazie anche a un'innovativa tecnica di biopulitura messa a punto dall'Enea. Per la prima volta su dei capolavori del Buonarroti e in particolare sui sarcofagi e su parte delle sculture dei monumenti funebri di Giuliano duca di Nemours e di Lorenzo duca d'Urbino sono state utilizzate delle colonie di batteri per ripulire i marmi dai segni del tempo.

I lavori condotti tra il 2013 e il 2020, oggi ufficialmente presentati e inaugurati, si sono svolti sotto la guida di Monica Bietti, funzionario storico dell'arte e già responsabile del Museo delle Cappelle Medicee e d'intesa con il direttore dei Musei del Bargello, Paola D'Agostino. Al lavoro un team tutto al femminile composto dalle restauratrici Daniela Manna e Marina Vincenti, con le quali hanno collaborato Donata Magrini, Barbara Salvadori e Silvia Vettori, ricercatrici dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Anna Rosa Sprocati e Chiara Alisi dell'Enea.

Il restauro è partito dai parati marmorei e dalle paraste in pietra serena che segnano lo spazio architettonico delle pareti, per concludersi con l'intervento sulle sculture. Così come i parati marmorei anche le sculture erano coperte da depositi ed erano in più punti macchiate da residui di sostanze utilizzate in passato per proteggere le sculture durante l'esecuzione dei calchi, eseguiti dal Cinquecento a tutto l'Ottocento.