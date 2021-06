Crema: Pd, 'lunare avviso di garanzia a sindaca Bonaldi'

08 giugno 2021 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Ricevere un avviso di garanzia perché un bimbo di un asilo nido si è schiacciato le dita in una porta è lunare". Lo dice Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardo. "Nel manifestare a nome di tutto il Partito democratico Lombardo la nostra vicinanza a Stefania Bonaldi, una delle migliori amministratrici lombarde, che in tutta questa vicenda è stata peraltro molto trasparente, e alla famiglia del bambino, che per fortuna non ha avuto serie conseguente, vogliamo fermare questa deriva che porta a un cortocircuito assurdo nel rapporto tra enti dello Stato", aggiunge ancora. "È urgente mettere mano alla normativa che regola gli enti locali, serve agire sulle responsabilità dei sindaci. I nostri amministratori, di tutti gli schieramenti politici, non possono essere esposti in questo modo", conclude.