Pil: Giorgetti, 'ottimista su ripresa, domanda pubblica e privata crescerà'**

08 giugno 2021 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Sulla ripresa dell'economia italiana "io sono ottimista e non lo dico come frase di circostanza, perché tendenzialmente sono un realista". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, durante un evento del Sole 24 Ore.

"Sono ottimista perché il piano vaccinale va bene e dopo un periodo così buio c'è voglia di vita e questo anima gli imprenditori e i loro spiriti. Serve la domanda, sia pubblica che privata, che è destinata a crescere, dobbiamo essere in grado di ristrutturare l'offerta produttiva e essere in grado di cogliere una ripresa forte". In più, "dobbiamo correggere storture per essere più forti".